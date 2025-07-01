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لبنان

بشأن سلاح "حزب الله"... ماذا كشفت مصادر مطلعة؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:26
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افادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة قولها، إنّ "مسؤولين لبنانيين يجهزون ردًّا على مطالب واشنطن بشأن نزع سلاح "حزب الله".
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وأضافت المصادر أنّ "المبعوث الأميركي أطلع مسؤولين لبنانيين على خريطة طريق مكتوبة بشأن حصر السلاح بيدّ الدولة".
 
 
 
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