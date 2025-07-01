بشأن سلاح "حزب الله"... ماذا كشفت مصادر مطلعة؟

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وأضافت المصادر أنّ "المبعوث الأميركي أطلع مسؤولين لبنانيين على خريطة طريق مكتوبة بشأن حصر السلاح بيدّ الدولة".

افادت وكالة " " نقلا عن مصادر مطلعة قولها، إنّ "مسؤولين لبنانيين يجهزون ردًّا على مطالب بشأن نزع سلاح " ".