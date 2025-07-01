زيارة وفد وادي خالد إلى السفير السعودي لتعزيز التعاون

زار النائب محمد سليمان، برفقة وفد من رؤساء البلديات والمخاتير في قرى وادي خالد، سفير في الدكتور وليد بخاري.

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خلال اللقاء، استعرض الطرفان الأوضاع العامة في البلاد، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة ، ودور القيادة برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي في تعزيز الدور العربي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

كما تناول سبل دعم وتنمية منطقة وادي مختلف الأصعدة الخدمية والتنموية.