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لبنان

زيارة وفد وادي خالد إلى السفير السعودي لتعزيز التعاون

Lebanon 24
01-07-2025 | 10:24
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زار النائب محمد سليمان، برفقة وفد من رؤساء البلديات والمخاتير في قرى وادي خالد، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري.
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خلال اللقاء، استعرض الطرفان الأوضاع العامة في البلاد، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، ودور القيادة السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في تعزيز الدور العربي والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
 
كما تناول النقاش سبل دعم وتنمية منطقة وادي خالد على مختلف الأصعدة الخدمية والتنموية.
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