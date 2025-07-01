بعد فقدانه... العثور على جثة شاب غريق وهذه هويته!

Advertisement

وكان أربعة أشخاص قد تعرضوا للغرق يوم أمس، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة منهم في حينه، فيما استمرت عمليات البحث عن الشخص الرابع حتى اليوم.وجاء العثور على الجثة بمشاركة فرق الدفاع المدني وعدد من شباب المنطقة، إضافةً إلى فريق «JET SKI ARAKO» في المحلة، الذين ساهموا إلى جانب عناصر الدفاع المدني في عمليات البحث المتواصلة حتى العثور عليه.وتبيّن أن الغريق الجنسية، ويدعى "أ. " من مواليد 2006، وقد نُقلت الجثة إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.