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لبنان

بعد فقدانه... العثور على جثة شاب غريق وهذه هويته!

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:10
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عُثر منذ قليل على جثة الشاب المفقود منذ يوم أمس مقابل شاطئ المدفون - البترون بالقرب من حاجز الجيش، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وكان أربعة أشخاص قد تعرضوا للغرق يوم أمس، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ ثلاثة منهم في حينه، فيما استمرت عمليات البحث عن الشخص الرابع حتى اليوم.


وجاء العثور على الجثة بمشاركة فرق الدفاع المدني وعدد من شباب المنطقة، إضافةً إلى فريق «JET SKI ARAKO» في المحلة، الذين ساهموا إلى جانب عناصر الدفاع المدني في عمليات البحث المتواصلة حتى العثور عليه.


وتبيّن أن الغريق عراقي الجنسية، ويدعى "أ. أ. ح." من مواليد 2006، وقد نُقلت الجثة إلى مستشفى البترون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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