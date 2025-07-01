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لبنان

طرابلس تشهد سلسلة تدابير ميدانية عاجلة

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:28
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تفقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة موقع الحريق الذي اندلع في الإطارات والنفايات في محيط سوق الاحد القديم، وعاين كريمة حجم الأضرار، وتابع عن كثب عمليات الإطفاء التي تنفذها فرق الدفاع المدني، وأصدر توجيهاته الفورية لتأمين الدعم اللوجستي والتقني اللازم، بما في ذلك فتح الطرق وتأمين المياه والطاقة للمساعدة في إخماد الحريق، وتوفير كل ما يمكن لتسريع السيطرة عليه ومنع امتداده.
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ووجّه كريمة "تحية إكبار لعناصر الدفاع المدني"، مثنياً على "شجاعتهم وإصرارهم رغم ضعف الإمكانيات"، وأكد أن "البلدية ستعمل على دعمهم بكل الوسائل وستطالب الجهات المعنية برفع مستوى التجهيزات المخصصة لهم".
وشدد كريمة على أن "ما يحدث اليوم هو نتيجة تراكم طويل من الإهمال في البنية التحتية وتراجع الجهوزية"، مؤكداً أن "بلدية طرابلس تتحمل مسؤوليتها الكاملة في الاستجابة والتدخل، ولكنها لن تقبل الاستمرار في هذا الواقع دون محاسبة ودون خطة طوارئ وطنية عادلة تنصف طرابلس وتضع حداً لهذا التسيّب".
كما أعلن أن "المجلس البلدي بصدد التقدّم بادعاء قضائي بخصوص الحريق"، داعياً "الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق فوري وجدي لتحديد المسؤوليات وكشف أي فعل متعمّد أو إهمال جسيم".
وختم بالتأكيد أن "أمن طرابلس وسلامة أهلها خط أحمر، وسنتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة لحماية مدينتنا"، داعياً "أبناء المدينة إلى المزيد من الوعي والتضامن والتبليغ عن أي مخالفات أو شبهات، فطرابلس لا تحتمل المزيد من النكبات".
(الوكالة الوطنية)
 
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