طرابلس تشهد سلسلة تدابير ميدانية عاجلة

Advertisement

تفقد رئيس بلدية الدكتور موقع الحريق الذي اندلع في الإطارات والنفايات في محيط سوق الاحد القديم، وعاين كريمة حجم الأضرار، وتابع عن كثب عمليات الإطفاء التي تنفذها فرق الدفاع المدني، وأصدر توجيهاته الفورية لتأمين الدعم اللوجستي والتقني اللازم، بما في ذلك فتح الطرق وتأمين المياه والطاقة للمساعدة في إخماد الحريق، وتوفير كل ما يمكن لتسريع السيطرة عليه ومنع امتداده.ووجّه كريمة "تحية إكبار لعناصر الدفاع المدني"، مثنياً على "شجاعتهم وإصرارهم رغم ضعف الإمكانيات"، وأكد أن "البلدية ستعمل على دعمهم بكل الوسائل وستطالب الجهات المعنية برفع مستوى التجهيزات المخصصة لهم".وشدد كريمة على أن "ما يحدث اليوم هو نتيجة تراكم طويل من الإهمال في البنية التحتية وتراجع الجهوزية"، مؤكداً أن "بلدية طرابلس تتحمل مسؤوليتها الكاملة في الاستجابة والتدخل، ولكنها لن تقبل الاستمرار في هذا الواقع دون محاسبة ودون خطة طوارئ وطنية عادلة تنصف طرابلس وتضع حداً لهذا التسيّب".كما أعلن أن " بصدد التقدّم بادعاء قضائي بخصوص الحريق"، داعياً " إلى فتح تحقيق فوري وجدي لتحديد المسؤوليات وكشف أي فعل متعمّد أو إهمال جسيم".وختم بالتأكيد أن "أمن طرابلس وسلامة أهلها خط أحمر، وسنتخذ كل الخطوات القانونية والميدانية اللازمة لحماية مدينتنا"، داعياً "أبناء المدينة إلى المزيد من الوعي والتضامن والتبليغ عن أي مخالفات أو شبهات، فطرابلس لا تحتمل المزيد من النكبات".