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لبنان

شيخ العقل زار جنبلاط وعقد اجتماعات عمل في دار الطائفة

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:42
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زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو عصر اليوم، بحضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم.  
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وتناول اللقاء عددا من القضايا العامة المطروحة. 

 وكان الشيخ ابي المنى التقى في دار الطائفة- فردان السيد نبيل نعيم، وترأس اجتماعا لمجلس إدارة المجلس المذهبي، لمناقشة قضايا ادارية، كما اجتمع مع اللجنة الإدارية في المجلس بحضور رئيسها الدكتور منصور اشتي. (الوكالة الوطنية)
 
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