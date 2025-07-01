شيخ العقل زار جنبلاط وعقد اجتماعات عمل في دار الطائفة

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زار شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور الرئيس السابق للحزب التقدمي ، في دارته في عصر اليوم، بحضور قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم.وتناول اللقاء عددا من العامة المطروحة.وكان الشيخ ابي المنى التقى الطائفة- السيد نبيل نعيم، وترأس اجتماعا لمجلس إدارة المجلس المذهبي، لمناقشة قضايا ادارية، كما اجتمع مع اللجنة الإدارية في المجلس بحضور رئيسها الدكتور منصور اشتي. (الوكالة الوطنية)