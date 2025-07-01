Advertisement

لبنان

سيارة اصطدمت بالمستديرة وانقلبت... حادث مروّع في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1385345-638869930894161455.jpeg
Doc-P-1385345-638869930894161455.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع حادث سير مروّع بين عند مستديرة سعدنايل، حيث اصطدمت سيارة بالمستديرة وانقلبت الى جانب الطريق كما اصطدمت باحدى بسطات البطيخ وبسيارة من نوع جيب شيروكي ما أدّى إلى وقوع جرحى، وذلك بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement




مواضيع ذات صلة
حادث مروّع على طريق الجنوب.. سيارات اصطدمت ببعضها
lebanon 24
02/07/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروّع عند مستديرة حمانا.. انقلاب شاحنة واصطدامها بعدة سيارات
lebanon 24
02/07/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": حادث سير مروّع في منطقة قريطم- بيروت بين 9 سيارات
lebanon 24
02/07/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
انحرفت سيارتها... حادث سير مروّع في هذه المنطقة وسقوط جريحة (صورة)
lebanon 24
02/07/2025 00:32:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2025-07-01
16:18 | 2025-07-01
16:06 | 2025-07-01
15:50 | 2025-07-01
15:35 | 2025-07-01
15:30 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24