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لبنان

وزيرة السياحة تحسم الجدل... هل يُعاد فتح مغارة جعيتا؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:46
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود التي اطلعته على برنامج عمل الوزارة للموسم السياحي المقبل، والإجراءات المتخذة لاعادة افتتاح مغارة جعيتا امام الجمهور.
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كذلك تطرق البحث الى وضع المهرجانات الدولية لهذا الصيف والتحضيرات الجارية لاطلاقها بعد استقرار الوضع الأمني.

وأشارت وزيرة السياحة الى انها "واثقة من ان الموسم السياحي هذا الصيف سيكون ناجحاً، لا سيما بعد عودة حجوزات الى الرحلات الجوية، والى الفنادق والمطاعم، والتي كانت علّقت او ألغيت نتيجة المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية". (الوكالة الوطنية)
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