وزير الداخلية بحث مع عبد الله في دور قوى الأمن الحيوي في حفظ الأمن

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استقبل والبلديات ، في مكتبه، لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وتناول اللقاء البحث في الدور الحيوي الذي تضطلع به في حفظ الأمن والنظام وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق .وإذ ثمن الوزير "جهود الضباط والعناصر وتضحياتهم"، شدد على "أهمية مواصلة العمل ضمن أعلى درجات الانضباط والاحتراف، بما يضمن حماية المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافية وعدالة". (الوكالة الوطنية)