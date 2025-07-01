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لبنان

وزير الداخلية بحث مع عبد الله في دور قوى الأمن الحيوي في حفظ الأمن

Lebanon 24
01-07-2025 | 11:52
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وتناول اللقاء البحث في الدور الحيوي الذي تضطلع به قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنظام وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية.
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وإذ ثمن الوزير الحجار "جهود الضباط والعناصر وتضحياتهم"، شدد على "أهمية مواصلة العمل ضمن أعلى درجات الانضباط والاحتراف، بما يضمن حماية المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافية وعدالة". (الوكالة الوطنية)
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