Advertisement

لبنان

تحرّك احتجاجي في إحدى المستشفيات.. إنذار وإضراب تحذيري

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:00
A-
A+

Doc-P-1385351-638869932155382264.jpeg
Doc-P-1385351-638869932155382264.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت لجنة موظفي "مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي" في بيان، "تنفيذ إضراب تحذيري ليوم واحد غدا، في ظل الظروف الكارثيّة التي يعانيها الموظفون نتيجة حرمانهم من رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر، وتراكم مستحقاتهم منذ عام 2023، من دون أي تحرك جدي ينصفهم أو يعيد إليهم حقوقهم المسلوبة".
Advertisement

وطالب بـ"حل فوري لأزمة الحوالات المالية بين وزارتي الصحة العامة والمال وإدارة المستشفى، والتي باتت تشكل عائقا مباشرا أمام وصول الحقوق إلى أصحابها، وتمعن في تعميق الأزمة المالية للمرفق وموظفيه".

وأشار إلى أن "الإدارة الحالية للمستشفى غائبة تماما عن هموم الموظفين، ولا تبدي أي اهتمام بمطالبهم أو معاناتهم، بل إن استمرارها على هذا النهج يزيد من تدهور أوضاع المستشفى ويسرع في انحداره نحو الانهيار الكامل على المستويَين المالي والإداري".

واعتبر هذا البيان "إنذارا أوليا، على أن تتخذ خطوات تصعيدية لاحقة، تصل إلى حد الاعتصام أمام وزارة الصحة، في حال لم يتم التحرك العاجل لحل الأزمة وصرف الرواتب والمستحقات، وإجراء التغيير الإداري اللازم بما يضمن إنقاذ هذا الصرح من السقوط".

وختم: "حقوقنا ليست منة من أحد، وكرامة الموظف فوق كل اعتبار". 
مواضيع ذات صلة
تحرّك احتجاجي للسائقين: "التوك توك" والدراجات و"النمر البيضاء" تهدد لقمة عيشنا
lebanon 24
02/07/2025 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك تحذيري في الإدارات العامة... والرابطة تهدد بإضراب مفتوح!
lebanon 24
02/07/2025 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب تحذيري لموظفي الإدارة العامة رفضًا لرفع أسعار المحروقات وتجاهل الحقوق
lebanon 24
02/07/2025 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إضراب تحذيري رفضا لزيادة أسعار المحروقات وتوقّعات بارتفاع الاسعار
lebanon 24
02/07/2025 00:32:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2025-07-01
16:18 | 2025-07-01
16:06 | 2025-07-01
15:50 | 2025-07-01
15:35 | 2025-07-01
15:30 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24