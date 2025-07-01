رجّي التقى روانيان والوفد المرافق... وهذا ما تمّ تأكيده

Advertisement

وتم التأكيد على أهمية دور القوات الدولية وضرورة بقائها وكان بحثٌ في السبل الكفيلة بتمديد ولايتها.وشدد الجانب الفرنسي على أهمية الاصلاحات في لبنان والاسراع في تنفيذها كمدخل أساسي لدعم لبنان في عملية .كما تناول اللقاء مسألة ترسيم الحدود والدور الذي يمكن أن تلعبه في هذا الإطار. وأبدى الوفد الفرنسي استعداد لتزويد لبنان بمزيد من الوثائق والخرائط الخاصة بمزارع .