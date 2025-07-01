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لبنان

شحادة بحث مع وفد من نقابة المحامين في مشروع رقمنة المحاكم والسجل التجاري

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:09
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استقبل وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، في مكتبه في مدينة بيروت الرقمية، وفدا من نقابة المحامين برئاسة النقيب فادي المصري.
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وخلال اللقاء، تم البحث في المشروع المشترك مع وزارة العدل المتعلق برقمنة المحاكم والسجل التجاري، كجزء من الجهود المبذولة لتطوير الأداء القضائي وتعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات القانونية.

وتم وضع آلية للتعاون بين نقابة المحامين ومكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووضع أطر للتشاور في ما يتعلق بالتشريعات القانونية، مع التنسيق الكامل على كل المشاريع.

واتفق المجتمعون على "تشكيل لجنة مشتركة للتشاور في المواضيع التشريعية وطرح مشاريع قوانين جديدة تحاكي الواقع". (الوكالة الوطنية)
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