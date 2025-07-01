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لبنان

سلام التقى وفدا فرنسيا.. وبحث بتجديد تفويض اليونيفيل

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:20
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي وفدًا فرنسيًا ضمّ السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من وزارتي الخارجية والجيوش في الجمهورية الفرنسية.
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خُصّص اللقاء للتباحث في تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، في ضوء الدور الفرنسي بصفتها الدولة التي تعد مشروع قرار التجديد في مجلس الأمن. وقد أكد الوفد الفرنسي خلال اللقاء أهمية الرسالة الرسمية التي وجهتها الحكومة اللبنانية بهذا الخصوص.

وجدد الرئيس سلام من جهته التزام لبنان الكامل بالقرار 1701، وحرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل قوات اليونيفيل، مشددًا على أهمية دورها في تثبيت الاستقرار في الجنوب، ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة ضمن منطقة العمليات. كما شدّد على أن تحقيق الاستقرار بشكل مستدام لا يمكن أن يتمّ من دون انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية.

وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس سلام الدور المحوري الذي تضطلع به فرنسا في دعم لبنان داخل مجلس الأمن وخارجه، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلّق بتجديد تفويض اليونيفيل.
 
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