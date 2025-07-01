سلام التقى وفدا فرنسيا.. وبحث بتجديد تفويض اليونيفيل

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استقبل الدكتور نواف سلام في السراي الحكومي وفدًا فرنسيًا ضمّ السفير الفرنسي في هيرفيه ماغرو، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين من وزارتي الخارجية والجيوش في الجمهورية .خُصّص اللقاء للتباحث في تجديد ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في (اليونيفيل)، في ضوء الدور الفرنسي بصفتها الدولة التي تعد مشروع قرار التجديد في . وقد أكد الوفد الفرنسي خلال اللقاء أهمية الرسالة الرسمية التي وجهتها بهذا الخصوص.وجدد الرئيس سلام لبنان الكامل بالقرار 1701، وحرصه على توفير البيئة الملائمة لعمل قوات اليونيفيل، مشددًا على أهمية دورها في تثبيت الاستقرار في الجنوب، ودعم في بسط سلطة الدولة ضمن منطقة العمليات. كما شدّد على أن تحقيق الاستقرار بشكل مستدام لا يمكن أن يتمّ من دون انسحاب من كامل الأراضي المحتلة، ووقف الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية.وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس سلام الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم لبنان داخل مجلس الأمن وخارجه، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدعم في المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلّق بتجديد تفويض اليونيفيل.