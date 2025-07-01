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لبنان

توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" وإقفال "BetArabia"

Lebanon 24
01-07-2025 | 12:37
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أفادت مصدر أمني لـ "لبنان 24"، مساء اليوم، أنّه جرى توقيف رئيس مجلس إدارة "كازينو لبنان" رولان خوري على ذمة التحقيق في ملف ألعاب الميسر إلكترونيًا.
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وبحسب المصدر الأمني، إنّ القاضية دورا الخازن اصدرت قرارا بإقفال BetArabia على خلفية فساد وتوقيف المتورطين. 
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