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لبنان

بيان هامّ من الأمن العام!

Lebanon 24
01-07-2025 | 13:06
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، "تقديم تسهيلات إضافية إلى الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم، الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية من دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ومن دون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، اعتباراً من 01/07/2025 لغاية 30/09/2025، وذلك إلتزاما بالعمل على العودة الكريمة إلى سوريا بسرعة وفعالية، وبعد انتفاء أسباب النزوح، خصوصا لا سيما إزاء تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا".
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 وأشارت إلى أنه "بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية".

ودعت من "يريدون الاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: www.general-security.gov.lb

أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷".
 
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