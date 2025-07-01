إبراهيم الموسوي: من واجب الدولة أن تدافع عن السيادة والحياة والكرامة

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اعتبر عضو " للمقاومة" النائب الدكتور ، خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي المركزي، في ، أنّ "العدو الذي يُروّج بأنه لا يُقهر، قد كُسر على أيدي أبناء هذا الشعب، من مجاهدي وقادتها، منذ العام 1982، مرورًا بكل المفصلية حتى انتصارات 2000 و2006".وقال: "هذه المقاومة صنعت معادلات ردع وتحرير، وحمت ، ووفّرت له عزة وكرامة على مدى عقدين، بينما كان العدو الإسرائيلي واقفًا على قدمٍ ونصف، يرتجف من معادلة الردع التي رسّختها المقاومة".وأضاف: "يحاول البعض اليوم غسل الأدمغة وإنكار هذه التضحيات والانتصارات، ويسوّق للتطبيع مع العدو على أنه طريق للسلام والخيرات، لكننا نقول كما قال الإمام الحسين: هيهات منا الذلة. لن نركع لا لأميركا ولا لإسرائيل، لا سياسيًّا ولا عسكريًّا ولا اقتصاديًّا".وتابع: "الذين وقّعوا اتفاقات سلام مع العدو، كـ«كامب ديفيد» و«وادي عربة»، لم يجلبوا لشعوبهم لا رفاهًا ولا استثمارات، بل مزيدًا من الإذلال والتجويع".وشدد على أن "من حق اللبنانيين أن يحموا بلدهم، ومن واجب الدولة أن تدافع عن السيادة والحياة والكرامة، لا أن تساير العدو في إملاءاته. سلاح المقاومة هو الذي حرر ويحمي، وسنبقى متمسكين به". (الوكالة الوطنية)