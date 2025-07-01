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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بعد ظهر اليوم، اجتماعا مشتركا وتنسيقيا مع وفد من شركةMEAS وشركة "خطيب وعلمي"، تم خلاله البحث في مشروع تطوير طريق – وتأهيلها، ضمن خطة الوزارة من أجل تحسين مداخل العاصمة وتسهيل حركة المرور.وعرض رسامني مع الوزير السابق الدكتور التطورات الراهنة وملفات إنمائية.كما التقى الوزير السابق هكتور ، وتناول البحث شؤونا تعنى بها الوزارة.واستقبل رسامني ، وعرض معه المستجدات وشؤونا إنمائية.ثم التقى رسامني النائب جيمي جبور، وأجرى معه جولة أفق تناولت التطورات والمستجدات الراهنة في البلاد. كما تطرق البحث الى حاجات إنمائية مناطقية.واستقبل رسامني، الوزير السابق يوسف سلامة.كما التقى للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله. (الوكالة الوطينة)