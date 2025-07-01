لبنان يرسّخ مكانته على الخارطة العالميّة للنبيذ الأحمر والأبيض

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اعلنت "شاتو كفريا" في بيان، انها "حصدت ميدالية ذهبية كبرى "Grand Gold" عن منتجها للعام 2021، وذلك ضمن فئة النبيذ الأحمر والأبيض ضمن ،مسابقة الدولية للنبيذ لعام 2025 (Concours Mondial de Bruxelles - CMB)، حيث يواصل النبيذ اللبناني ترسيخ موقعه ومكانته المتميّزة، ليرسّخ مجدّدًا إسم على الخارطة العالمية للقطاع".اضافت: "يُعتبر هذا التقدير العالميّ، الذي مُنح لأقل من 1% فقط من كلّ أنواع النبيذ المشاركة في المسابقة الدولية، تتويجًا لجهود "شاتو كفريا"، أحد أبرز وأقدم الشركات المنتجة للنبيذ في لبنان منذ العام 1951، والتي تحرص على المواءمة بين أصناف العنب المحلية والعالمية، وضمان الزراعة المستدامة، وإتقان طرق المزج الدقيق والمبتكر بين أصناف العنب على تنوّعها واختلافها.والجائزة المرموقة مُنحت للبنان في ختام جلسات تقييم النبيذ الأبيض والأحمر، وذلك ضمن فعاليات المسابقة الدولية التي أقيمت بنسختها الثانية والثلاثين (32) بمدينة ينتشوان ، الواقعة في قلب منطقة نينغشيا المتخصّصة بإنتاج النبيذ. وعلى مدى ثلاثة أيام، تذوّق375 خبيرًا دوليًّا مخضرمًا من 56 جنسية حول العالم، بما في ذلك لبنان، أنواعًا مختلفة من النبيذ وصل مجموعها إلى 7,165 نوعًا من 49 دولة.واوضح البيان ان، "مسابقة "CMB" تكتسب شهرة عالمية ذائعة الصيت، وتُنظّم كل مرة في دولة مختلفة، وتنقسم إلى أربع جلسات. وقد انطلقت فعاليات المسابقة هذه السنة من منطقة كونستانزا (دوبروجيا) في رومانيا بجلسات تقييم نبيذ الروزيه، ومن ثم عُقدت جلسات النبيذ الأحمر والأبيض بمدينة ينتشوان في ، على أن تُستكمل بجلسة النبيذ الفوّار في كيشيناو عاصمة مولدوفا، وتُختتم بجلسة النبيذ الحلو والمدعّم في مدينة كاتانيا جنوب ، خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على أن تُنظّم السنة المقبلة في أرمينيا.وأتاحت المسابقة التنافسية للمتخصصين وعشّاق النبيذ تذوّق أنواع استثنائية، باستخدام أدوات دقيقة لاكتشاف الخصائص الحسّية المختلفة وتصنيف الرائحة ووصف النكهة واللون وأدقّ التفاصيل. وحافظت الدول الرائدة في إنتاج وتصنيع النبيذ على مواقعها التاريخية، غير أنها حقّقت هذه السنة جودةً متميّزة، مثل وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، حيث جاء الترتيب كالآتي؛ إسبانيا (361 ميدالية - 16 ميدالية ذهبية كبرى)، (377 ميدالية - 15 ميدالية ذهبية كبرى)، إيطاليا (343 ميدالية - 15 ميدالية ذهبية كبرى) والبرتغال (290 ميدالية - 14 ميدالية ذهبية كبرى).وإلى جانب الريادة التي حققها لبنان، مُنحت الميداليات التقديرية لشركات متنوّعة من كازاخستان، ، بوليفيا، بلغاريا، موريشيوس، (هنغاريا)، ، رومانيا، سلوفينيا، وغيرها من الدول.