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لبنان

صوت قوي سُمع في الجنوب... ما القصة؟

Lebanon 24
01-07-2025 | 13:44
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سمع مساء اليوم صوت قوي في بعض المناطق في الجنوب، حيث تبين أن وحدات من الجيش قامت بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل عيناثا، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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