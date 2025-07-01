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لبنان

قرب صخرة الروشة... هكذا فقد مواطن حياته!

Lebanon 24
01-07-2025 | 13:35
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قتل أحد ممارسي هواية السباحة عند شاطئ بيروت قرب صخرة الروشة (ر.د. لبناني)، بعدما صدمه مركب بحر "لانش"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
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