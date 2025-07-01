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لبنان

طليس يصدر بيانا.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-07-2025 | 14:10
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قال رئيس "اتحادات ونقابات قطاع النقل البري" بسام طليس في بيان: "إذا أردت مؤشراً يقيس مدى جدية الحكومة ورئيسها ووزرائها في تنفيذ وعودهم، فاقسم عدد وعودهم المنفذة على تلك التي لم تنفذ، لتظهر لك نسبة جدية الوفاء بالوعود. وفي حالة حكومة الاصلاح والانقاذ لا تصح هذه المعادلة لأن النتيجة هي "صفر"، فهي لم تعد سوى بأمر واحد يتعلق بحقوق مكتسبة للسائقين ولم تنفذ وعدها  "اليتيم".
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وختم: "أمام هذا الواقع، نؤكد لكم  أنه كما عدتم عن تنفيذ الوعود، سنعود نحن أيضاً الى "الصفر"، انتظرونا".
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