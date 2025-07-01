وفد منتدى أمناء بيروت بحث مع رئيس البلدية في تحديات تواجه العاصمة

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زار وفد من منتدى امناء برئاسة ظهر اليوم لمدينة بيروت في مكتبه في البلدية وبحث معه في قضايا انمائية وخدماتية تتعلق بالعاصمة.وكانت مناسبة تم فيها أيضا البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه العاصمة.كما وتم خلال اللقاء، عرض لمجموعة من المبادرات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين الواقع الخدماتي والاجتماعي في المدينة، وبخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.وأثنى رئيس البلدية على جهود المنتدى في دعم ، مؤكدًا استعداد البلدية للتعاون بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز العمل المشترك بين والمجتمع المدني.وأكد "أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يعتزم المنتدى عقدها مع الجهات المعنية بهدف بناء شراكات فاعلة تخدم مدينة بيروت واهلها. (الوكالة الةطنية)