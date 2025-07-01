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لبنان

وفد منتدى أمناء بيروت بحث مع رئيس البلدية في تحديات تواجه العاصمة

Lebanon 24
01-07-2025 | 14:34
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زار وفد من منتدى امناء بيروت برئاسة فادي غلاييني ظهر اليوم رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت ابراهيم زيدان في مكتبه في البلدية وبحث معه في قضايا انمائية وخدماتية تتعلق بالعاصمة.
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وكانت مناسبة تم فيها أيضا البحث في سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه العاصمة.

كما وتم خلال اللقاء، عرض لمجموعة من المبادرات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين الواقع الخدماتي والاجتماعي في المدينة، وبخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

وأثنى رئيس البلدية على جهود المنتدى في دعم المجتمع المحلي، مؤكدًا استعداد البلدية للتعاون بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز العمل المشترك بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

وأكد غلاييني "أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة لقاءات يعتزم المنتدى عقدها مع الجهات المعنية بهدف بناء شراكات فاعلة تخدم مدينة بيروت واهلها. (الوكالة الةطنية)
 
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