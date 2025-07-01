28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في هذه المنطقة... إشكال يتطور إلى تضارب بالأيدي والعصي!
Lebanon 24
01-07-2025
|
15:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع إشكال فردي في بلدة
حارة صيدا
، تطوّر سريعًا إلى تضارب بالأيدي والعصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وحضرت
الأجهزة الأمنية
إلى المكان وفرضت طوقًا أمنيًا، وتعمل على ملاحقة المتورطين.
مواضيع ذات صلة
إشكال في القبة... تضارب بالأيدي والعصي وإطلاق نار
Lebanon 24
إشكال في القبة... تضارب بالأيدي والعصي وإطلاق نار
02/07/2025 00:34:13
02/07/2025 00:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي
Lebanon 24
في طرابلس.. إشكال تطور إلى عراك وتضارب بالأيدي
02/07/2025 00:34:13
02/07/2025 00:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال جديد وتضارب بالأيدي... إليكم الفيديو التالي
Lebanon 24
إشكال جديد وتضارب بالأيدي... إليكم الفيديو التالي
02/07/2025 00:34:13
02/07/2025 00:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال تطوّر إلى تضارب يوقف الاقتراع في الكفير – حاصبيا
Lebanon 24
بالفيديو... إشكال تطوّر إلى تضارب يوقف الاقتراع في الكفير – حاصبيا
02/07/2025 00:34:13
02/07/2025 00:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما خلفياته؟
Lebanon 24
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما خلفياته؟
16:20 | 2025-07-01
01/07/2025 04:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قنابل إسرائيلية تستهدف هذه البلدات... ومروحية للجيش تحلق فوق البقاع
Lebanon 24
قنابل إسرائيلية تستهدف هذه البلدات... ومروحية للجيش تحلق فوق البقاع
16:18 | 2025-07-01
01/07/2025 04:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية: ننسق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات
Lebanon 24
وزير الداخلية: ننسق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات
16:06 | 2025-07-01
01/07/2025 04:06:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نشر مسؤول في "فتح" لعناصر مسلحة في مخيم عين الحلوة... بيان للأهالي!
Lebanon 24
بعد نشر مسؤول في "فتح" لعناصر مسلحة في مخيم عين الحلوة... بيان للأهالي!
15:50 | 2025-07-01
01/07/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... 11 شاطئًا غير صالح للسباحة في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو... 11 شاطئًا غير صالح للسباحة في لبنان
15:35 | 2025-07-01
01/07/2025 03:35:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف كاتبة عدل
Lebanon 24
توقيف كاتبة عدل
09:58 | 2025-07-01
01/07/2025 09:58:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
Lebanon 24
أمر غريب يحصل في البحر المتوسط.. قبطان عربي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)
04:15 | 2025-07-01
01/07/2025 04:15:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
Lebanon 24
توقيف صاحب صفحة "أبو آدم" على فيسبوك... بماذا اعترف خلال التحقيق معه؟
08:40 | 2025-07-01
01/07/2025 08:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانه... العثور على جثة شاب غريق وهذه هويته!
Lebanon 24
بعد فقدانه... العثور على جثة شاب غريق وهذه هويته!
11:10 | 2025-07-01
01/07/2025 11:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرب الحدود مع لبنان... صورة تكشف ما حصل في سوريا ظهر اليوم
Lebanon 24
قرب الحدود مع لبنان... صورة تكشف ما حصل في سوريا ظهر اليوم
08:07 | 2025-07-01
01/07/2025 08:07:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
16:20 | 2025-07-01
تعميم جديد من مصرف لبنان.. ما خلفياته؟
16:18 | 2025-07-01
قنابل إسرائيلية تستهدف هذه البلدات... ومروحية للجيش تحلق فوق البقاع
16:06 | 2025-07-01
وزير الداخلية: ننسق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات
15:50 | 2025-07-01
بعد نشر مسؤول في "فتح" لعناصر مسلحة في مخيم عين الحلوة... بيان للأهالي!
15:35 | 2025-07-01
بالفيديو... 11 شاطئًا غير صالح للسباحة في لبنان
15:30 | 2025-07-01
إشكال في الضاحية... سقوط جرحى والجيش يتدخل
فيديو
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
Lebanon 24
للمرة الاولى... ميريام فارس تتحدث عن الامومة وهذا ما قالته
01:37 | 2025-07-01
02/07/2025 00:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تُطلق Galaxy M36... وتعليقات سلبية تُحرج الشركة على يوتيوب (فيديو)
10:55 | 2025-06-30
02/07/2025 00:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
مُرتدية روب الاستحمام فقط.. فنانة شهيرة تُفاجئ جمهورها بإطلالتها على المسرح! (فيديو)
03:05 | 2025-06-30
02/07/2025 00:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24