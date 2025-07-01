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لبنان

في هذه المنطقة... إشكال يتطور إلى تضارب بالأيدي والعصي!

Lebanon 24
01-07-2025 | 15:01
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وقع إشكال فردي في بلدة حارة صيدا، تطوّر سريعًا إلى تضارب بالأيدي والعصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفرضت طوقًا أمنيًا، وتعمل على ملاحقة المتورطين.
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