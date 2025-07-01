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لبنان

في هذه المناطق.. عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

Lebanon 24
01-07-2025 | 15:11
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة سهلات الماء – الهرمل المواطن (م.ه.) كونه مطلوب توقيفه بجرم الخطف والسلب، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم تشكيل عصابة سرقة دراجات نارية، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
 
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