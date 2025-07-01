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لبنان

إشكال في الضاحية... سقوط جرحى والجيش يتدخل

Lebanon 24
01-07-2025 | 15:30
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وقع إشكال عصر اليوم بين أفراد من آل زعيتر والمصري في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى سقوط جريحين تم نقلهما إلى أحد مستشفيات المنطقة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت دورية من الجيش وعملت على تسيير دوريات وملاحقة المطلوبين.

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