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لبنان

بعد نشر مسؤول في "فتح" لعناصر مسلحة في مخيم عين الحلوة... بيان للأهالي!

Lebanon 24
01-07-2025 | 15:50
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صدر عن أهالي حي الطيرة في مخيم عين الحلوة، البيان الآتي:
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"نحن أبناء هذا المخيم، أبناء الوجع والمعاناة، أبناء الأرض التي لا تزال تنزف ظلماً وحرماناً، نرفع صوتنا عاليًا ضد ما يجري في حي الطيرة، ونُحذر من السكوت عن ممارسات لا تُمَتّ لا لأخلاق الثورة ولا لأخلاق الرجال بصلة".

تابع البيان: "إننا نستنكر بأشد العبارات ما يقوم به المدعو محمود البرناوي، المسؤول في حركة "فتح"، الذي قام بنشر عناصر مسلحة في الحي بشكل مستفز وهمجي، دون أي احترام لحرمات النساء والأطفال، أو مراعاة لحالة الناس الاجتماعية والمعيشية المتدهورة".

أضاف البيان: "إن الظهور المسلح بهذه الطريقة الاستعراضية المذلة، والمصحوب بسلوكيات تتسم بالترويع والتسلط، إنما يكشف عن عقلية مريضة لا تمتّ بصلة للنضال، بل تتغذى على الهيمنة والبلطجة، وهي العقلية ذاتها التي تُشرعن الانحراف والانحلال الأخلاقي. ولا ننسى أن البرناوي معروف بين أهالي المخيم بتورطه في تعاطي وتجارة المخدرات، ما يجعله خطرًا لا على الأمن فقط، بل على مستقبل شبابنا وقيم مجتمعنا".

ختم البيان:"إننا نحمّل قيادة حركة "فتح" مسؤولية مباشرة عن هذا الشخص وأفعاله، وندعوهم إلى اتخاذ موقف واضح وحازم بضبطه ولجمه فورًا، قبل أن تنفجر الأمور بشكل لا تُحمد عقباه.لن نقبل أن يُحكمنا من يتاجر بأوجاعنا ويدوس كرامتنا، ولن نسكت على من يلوّث صورة الحي، ويستغلها لأجنداته الشخصية القذرة".
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