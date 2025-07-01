وزير الداخلية: ننسق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات

Advertisement

أعلن والبلديات لـقناة "الإخبارية "، أن "يُنسق في شكل وثيق مع الأجهزة المعنية في ، للقضاء على المخدرات. وقد تم ضبط كمية كبيرة أخيرا، بناء على معلومات وردتنا من السعودية".أضاف: " هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان ولن نقبل الإضرار بها". (الوكالة الوطنية)