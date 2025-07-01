Advertisement

لبنان

وزير الداخلية: ننسق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات

Lebanon 24
01-07-2025 | 16:06
A-
A+

Doc-P-1385459-638870080848774984.jpg
Doc-P-1385459-638870080848774984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لـقناة "الإخبارية السعودية"، أن لبنان "يُنسق في شكل وثيق مع الأجهزة المعنية في المملكة العربية السعودية، للقضاء على المخدرات. وقد تم ضبط كمية كبيرة أخيرا، بناء على معلومات وردتنا من وزارة الداخلية السعودية".
Advertisement

أضاف: "المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان ولن نقبل الإضرار بها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الداخلية السورية للحدث: تنسيق الأجهزة الأمنية أدى إلى درء خطر خلية إرهابية في حلب
lebanon 24
02/07/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية العراقي للعربية: تنسيق كبير مع السعودية بملفي الحدود وتبادل المعلومات
lebanon 24
02/07/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: سننسق مع السعودية لتحديد موعد جديد لمؤتمر حل الدولتين
lebanon 24
02/07/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الفرنسي يدعو للتعامل مع الإخوان مثل "الإرهاب والمخدرات"
lebanon 24
02/07/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2025-07-01
16:18 | 2025-07-01
15:50 | 2025-07-01
15:35 | 2025-07-01
15:30 | 2025-07-01
15:23 | 2025-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24