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لبنان

بالصور: توقيف عدد من السوريين في شمسطار للاشتباه بانتمائهم إلى جبهة النصرة

Lebanon 24
02-07-2025 | 02:00
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 أوقف عدد من الأهالي وعناصر "حزبية" ليل امس عددا من السوريين في بلدة شمسطار غربي بعلبك للاشتباه بانتمائهم إلى جبهة النصرة وتم تسليمهم الى الجيش الذي بدأ التحقيق بالأمر على الفور، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وقد عمت حالة من الذهول البلدة لوجود هؤلاء الأشخاص داخلها منذ زمن بعيد، وعُلم ان بعضهم بحقه مذكرات توقيف سابقة والبعض الآخر ولد في لبنان

كما تم ضبط جهاز آيباد بحوزة أحد الموقوفين ويجري العمل على التدقيق في محتوياته من قبل الأجهزة المختصة. 




 
 
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