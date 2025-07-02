بالصور: توقيف عدد من السوريين في شمسطار للاشتباه بانتمائهم إلى جبهة النصرة

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أوقف عدد من الأهالي وعناصر "حزبية" ليل امس عددا من السوريين في بلدة غربي للاشتباه بانتمائهم إلى وتم تسليمهم الى الجيش الذي بدأ التحقيق بالأمر على الفور، وفق ما أفادت مندوبة " ".وقد عمت حالة من الذهول البلدة لوجود هؤلاء الأشخاص داخلها منذ زمن بعيد، وعُلم ان بعضهم بحقه مذكرات توقيف سابقة والبعض الآخر ولد في .كما تم ضبط جهاز آيباد بحوزة أحد الموقوفين ويجري العمل على التدقيق في محتوياته من قبل الأجهزة المختصة.