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لبنان

إنكفاء سعودي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-07-2025 | 01:15
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بالرغم من الاهتمام السعودي الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون وبداية العهد الجديد، سجّلت الأسابيع الأخيرة تراجعًا لافتًا في هذا الاهتمام، ما أثار علامات استفهام لدى الأوساط السياسية اللبنانية.
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فقد لاحظت القوى السياسية انخفاض مستوى التواصل السعودي مع الداخل اللبناني، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو السياسية، في وقت كان يُنتظر فيه تعزيز الانخراط السعودي لدعم المرحلة الجديدة.
هذا التراجع لم يمرّ بصمت، إذ عبّرت جهات فاعلة عن قلقها من فتور المملكة، معتبرة أن غياب الحماسة السعودية قد ينعكس سلبًا على فرص الدعم الخارجي للعهد، ويضعف الزخم الإقليمي المأمول.
وعزت الجهات هذا الانكفاء الى تردد الداخل اللبناني في تنفيذ الاصلاحات الاساسية التي لطالما اعتبرتها المملكة بوابة الدعم والمساندة.

المصدر: لبنان 24
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