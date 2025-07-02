إنكفاء سعودي

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بالرغم من الاهتمام السعودي الذي رافق انتخاب رئيس الجمهورية وبداية ، سجّلت الأسابيع الأخيرة تراجعًا لافتًا في هذا الاهتمام، ما أثار علامات استفهام لدى الأوساط السياسية .فقد لاحظت انخفاض مستوى التواصل السعودي مع الداخل اللبناني، سواء عبر القنوات الدبلوماسية أو السياسية، في وقت كان يُنتظر فيه تعزيز الانخراط السعودي لدعم المرحلة الجديدة.هذا التراجع لم يمرّ بصمت، إذ عبّرت جهات فاعلة عن قلقها من فتور ، معتبرة أن غياب الحماسة قد ينعكس سلبًا على فرص الدعم الخارجي للعهد، ويضعف الزخم الإقليمي المأمول.وعزت الجهات هذا الانكفاء الى تردد الداخل اللبناني في تنفيذ الاصلاحات الاساسية التي لطالما اعتبرتها المملكة بوابة الدعم والمساندة.