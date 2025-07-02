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لبنان

المخاطر ضمن حسابات "حزب الله"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-07-2025 | 01:30
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لا يُسقط حزب الله من حساباته احتمال أن تُقدم إسرائيل على تنفيذ ضربة مفاجئة وواسعة ضده، من دون أن تتطور الأمور إلى حرب شاملة، كما حصل في أيلول الفائت.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحزب يتعامل مع المرحلة الحالية بكثير من الحذر، ويرى أن إسرائيل قد تلجأ إلى ضربة خاطفة لتسجيل مكاسب ميدانية أو سياسية اضافية عليه، من دون الانجرار إلى مواجهة كبرى.
هذا الاحتمال يضع الحزب في حالة استنفار متقدّم، مع تعزيز للجهوزية العسكرية والميدانية، تحسّبًا لأي سيناريو مفاجئ قد تفرضه التطورات المتسارعة.
 
المصدر: لبنان 24
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