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لبنان

معالجة هادئة لثغرات التشكيلات الديبلوماسية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
02-07-2025 | 02:15
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بدأت بعيدا عن الأضواء معالجة ثغرات برزت في مرسوم التشكيلات الديبلوماسية، نتيجة حصول استنساب في الترفيعات والمناقلات  بلغت حد رفع شكاوى امام مجلس شورى الدولة، لتصحيح الاخطاء وتأمين العدالة والمساواة. مع العلم ان مجلس الخدمة المدنية لم يقل بعد كلمته في تطابق التشكيلات مع النصوص القانونية المرعية الاجراء !
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المصدر: لبنان 24
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