معالجة هادئة لثغرات التشكيلات الديبلوماسية

بدأت بعيدا عن الأضواء معالجة ثغرات برزت في مرسوم التشكيلات الديبلوماسية، نتيجة حصول استنساب في الترفيعات والمناقلات بلغت حد رفع شكاوى امام ، لتصحيح الاخطاء وتأمين العدالة والمساواة. مع ان لم يقل بعد كلمته في تطابق التشكيلات مع النصوص القانونية المرعية الاجراء !

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