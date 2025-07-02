أسماء جديدة في اللجنة

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لوحظ ان تعديلا طرأ قضى بزيادة اسماء جديدة على اللجنة المكلفة وضع الملاحظات على الورقة اللبنانيّة ردا على الورقة التي جاء بها الى الموفد طوم ، والذي يعود مطلع الاسبوع المقبل الى . وهذه اللجنة مؤلفة من ممثلين عن رئيس الجمهورية ، ورئيسي المجلس النيابي والحكومة ونواف سلام. ولم يتضح سبب هذا التعديل الذي اثار انتباه اعضاء اخرين في هذه اللجنة .