Advertisement

لبنان

أسماء جديدة في اللجنة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-07-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1385556-638870420055353493.jpg
Doc-P-1385556-638870420055353493.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوحظ ان تعديلا طرأ قضى بزيادة اسماء جديدة على اللجنة المكلفة وضع الملاحظات على الورقة  اللبنانيّة ردا على الورقة التي جاء بها الى بيروت الموفد الاميركي طوم براك، والذي يعود مطلع الاسبوع المقبل الى لبنان.  وهذه اللجنة مؤلفة من ممثلين عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسي المجلس النيابي والحكومة نبيه بري ونواف سلام.  ولم يتضح سبب هذا التعديل الذي اثار انتباه اعضاء اخرين في هذه اللجنة .
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ورشة العمل "للأولمبية اللبنانية": تسمية رؤساء للبعثات الرياضية واللجان العاملة
lebanon 24
02/07/2025 15:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق ورط جنودا وضباطا..ما علاقة أسماء الأسد بانهيار النظام؟
lebanon 24
02/07/2025 15:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحو الثقافة الفرنسية.. تغيير أسماء شوارع غرب إفريقيا
lebanon 24
02/07/2025 15:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24
لائحة "التنمية والوفاء" في البيسارية أعلنت أسماء مرشحيها
lebanon 24
02/07/2025 15:23:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2025-07-02
08:00 | 2025-07-02
07:56 | 2025-07-02
07:42 | 2025-07-02
07:35 | 2025-07-02
07:29 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24