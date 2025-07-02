أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال ريفون وعدد من المناطق المجاورة

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أفادت " " عبر حسابها على منصة "إكس"، بأن عطلا طرأ على سنترال ، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.