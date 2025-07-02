سلوم من وزارة الصناعة: لا إصلاح إلا بالوكالة الوطنية للدواء

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اعتبر نقيب صيادلة الدكتور ، بعد لقائه جو عيس ، ان "بداية الاصلاح في القطاع الصحي والدوائي، تمرّ باقرار المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء في ، واعادة التدقيق بكل الادوية والمتمّمات التي تم تسجيلها منذ عشر سنوات الى تاريخه".ونوّه بحسب بيان، بـ"جهود رئيس الجمهورية ووزيري الصحّة ركان والصناعة، مشدّداً على "اعطاء الاولويّة للدواء المصنّع محليّاً المتميّز بالجودة العالية".كما بحث مع وزير الصناعة "السبل لدعم وتطوير الصناعة الدوائيّة واستقطاب المزيد من المصانع التي تخلق الآلاف من فرص العمل، التي تخفّف من اعباء الكلفة الدوائية على المواطن والدولة والجهات الضامنة معاً".