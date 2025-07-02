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لبنان

سلوم من وزارة الصناعة: لا إصلاح إلا بالوكالة الوطنية للدواء

Lebanon 24
02-07-2025 | 02:00
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 اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، بعد لقائه وزير الصناعة جو عيس الخوري، ان "بداية الاصلاح في القطاع الصحي والدوائي، تمرّ باقرار المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء في مجلس الوزراء، واعادة التدقيق بكل الادوية والمتمّمات التي تم تسجيلها منذ عشر سنوات الى تاريخه".
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ونوّه بحسب بيان، بـ"جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزيري الصحّة ركان ناصر الدين والصناعة، مشدّداً على "اعطاء الاولويّة للدواء المصنّع محليّاً المتميّز بالجودة العالية".

كما بحث مع وزير الصناعة "السبل لدعم وتطوير الصناعة الدوائيّة واستقطاب المزيد من المصانع  التي تخلق الآلاف من فرص العمل، التي تخفّف من اعباء الكلفة الدوائية على المواطن والدولة والجهات الضامنة معاً".
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