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لبنان

تحذير للمواطنين... هذا ما سيقوم به الجيش في عمشيت

Lebanon 24
02-07-2025 | 02:48
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 2 /7 /2025، اعتبارًا من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رماية بحرية من الزوارق قبالة شاطئ ثكنة ميلاد النداف – عمشيت.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".
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