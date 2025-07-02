تحذير للمواطنين... هذا ما سيقوم به الجيش في عمشيت

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 2 /7 /2025، اعتبارًا من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رماية بحرية من الزوارق قبالة شاطئ ثكنة ميلاد النداف – عمشيت.لذا، تدعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".