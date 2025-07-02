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لبنان

بوعاصي: مؤسف جدا ان ننتظر براك كي يطلب منا نزع سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
02-07-2025 | 02:55
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إعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي أنه "مؤسف جداً ان ننتظر الموفد الأميركي توم براك كي يطلب منا نزع سلاح حزب الله وتحقيق استقرار بلدنا"، واكد ان "هذا الامر معيب بحق الشعب اللبناني والدولة اللبنانية"، مشدّداً على "أننا لسنا بحاجة لأحد إن كان هناك نية وجرأة ورؤية لتحقيق السيادة اللبنانية".
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وأشار في مقابلة عبر قناة "الحدث"، الى ان "هناك فرصة وإهتماما دوليا بلبنان اليوم ولكن الفرص لا تدوم"، وقال:" نحن امام خمسة مواضيع مطروحة على الطاولة: أولها نزع سلاح الحزب، ثانيها ترسيم الحدود مع إسرائيل، ثالثها ترسيم الحدود مع سوريا، الرابعة إنسحاب إسرائيل من المواقع التي تحتلها جنوب لبنان والخامسة عودة السوريين الى بلادهم. فمن يكون في السلطة يتحمّل المسؤولية ،هذه معادلة واضحة لذا من الطبيعي تحميل السلطة التنفيذية المسؤولية ولا يمكن التحجج ان عمر الحكومة قصير".

ورداً على سؤال، أجاب: "لم يتم استشارتنا كنواب او تكتل من رئاسة الجمهورية او الحكومة حول مضمون الرد على الورقة الأميركية التي نقلها السفير توم براك، ولكننا نعلم أنها ترتكز على سلاح الحزب وضرورة تسليمه في كامل الأراضي اللبنانية.  لدي حذر وشك من نية الحزب بتسليم سلاحه، فكل تصاريح قيادات الحزب أخيرًا بدءا بأمينه العام الشيخ نعيم قاسم تعكس التمسك بهذا السلاح وإعطاءه بعدا أمنيا وعسكريا وطائفيا ودينيا. لذا لا أرى كيف سيسلم الحزب سلاحه طوعا وكيف ان ايران ستطلب منه تسليم سلاحه وهي لم تقدم حتى هذه اللحظة أي ورقة للمجتمع الدولي في البالستي ولا في النووي ولا في دورها في العراق أو دعمها لنظام الأسد سابقاً، ولا عبر التخلي عن اذرعها. فهي تتمسك بالحزب في لبنان على الحدود مع إسرائيل كي يكون لها ذراع تزايد به عبر العرب وتحارب إسرائيل حتى آخر لبناني".

وأوضح أن "علة وجود الدولة أن يكون لها حصرية السلاح وان تكون الوحيدة القادرة على حماية شعبها وتأمين الاستقرار والازدهار"، لافتا الى أن "هذا الامر لم يحصل منذ 35 عاما مع النظام السوري ومع الحزب ، وقد تسبب ذلك بتدمير لبنان           ثقافيا وديموقراطيا وإجتماعيا وماليا واقتصاديا. فالطائفة الشيعية جزء من النسيج اللبناني ومن العقد الاجتماعي، والحزب اليوم خارج هذا العقد ولكنه يسبب اضراراً كبيرة للبلد".

تابع: "لذا يجب على الدولة ان تنزع سلاح الحزب ولو بالقوة، ولا يهولنّ أحد علينا بحرب أهلية. فما هو قائم شكل من اشكال الحرب الاهلية، الحزب يستفز اللبنانيين وهو المسلح دون سواه من اللبنانيين الذين يحتكمون للدولة فقط، يجب ان يكون هناك جدول زمني لتسليم سلاحه، وهو حتى اليوم لم يسلمه حتى جنوب الليطاني، فإما ننتهي من سلاحه وإما لبنان الى المزيد من التفكك ولن يمتلك أي قدرة لمواجهة التحديات".

وعما يحكى عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل، أجاب: "جرت محاولات عدة لخلق تفاهم مع إسرائيل ولم تثمر، الرئيس الشهيد بشير الجميل رفض أي سلام مع إسرائيل اذا لم توافق عليه كل أطياف المجتمع اللبناني. إتفاقية 17 أيار سقطت بعدما رفضها السوري من اجل الحفاظ على ربط اشتباك مع إسرائيل، كما ان هذه الخطوة إن حصلت لا تعني ان لبنان اصبح بألف خير فهناك تحديات عدة أمامنا".
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