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لبنان

البعريني: ما يُحكى عن دخول مجموعات أجنبية إلى لبنان تهويل

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:41
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اعتبر النائب وليد البعريني أن "ما يُحكى عن دخول مجموعات أجنبية إلى لبنان تهويل كبير، في حين أن الحدود مفتوحة منذ زمن طويل والدولة مهما كبرت إمكاناتها اذا لم نساعدها فلن نستطيع ان نواجه الخوف".
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وشكك في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" بأن يكون وراء التهويل "مخطط لتبرير بقاء السلاح في يد حزب الله  تحت حجة مواجهة الإرهاب".

وبالنسبة إلى حديث النائب السابق خالد الضاهر  عن طلب حماية الرئيس السوري أحمد الشرع في حال بقيت الطائفة السنية مستهدفة، قال: "سوريا لديها حضورها لكن وضعها الداخلي لا يزال هشًّا ولا يمكن الاتكال عليها بل يجب الاتكال على بعضنا في الداخل وتحصيل حقوقنا من دون سند من أحد".
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