البعريني: ما يُحكى عن دخول مجموعات أجنبية إلى لبنان تهويل

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اعتبر النائب أن "ما يُحكى عن دخول مجموعات أجنبية إلى تهويل كبير، في حين أن الحدود مفتوحة منذ زمن طويل والدولة مهما كبرت إمكاناتها اذا لم نساعدها فلن نستطيع ان نواجه الخوف".وشكك في حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان" بأن يكون وراء التهويل "مخطط لتبرير بقاء السلاح في يد حزب الله تحت حجة مواجهة الإرهاب".وبالنسبة إلى حديث النائب السابق خالد الضاهر عن طلب حماية الرئيس السوري في حال بقيت الطائفة السنية مستهدفة، قال: " لديها حضورها لكن وضعها الداخلي لا يزال هشًّا ولا يمكن الاتكال عليها بل يجب الاتكال على بعضنا في الداخل وتحصيل حقوقنا من دون سند من أحد".