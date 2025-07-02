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لبنان

اعتصام في ساحة النجمة في صيدا.. إليكم السبب

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:46
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نفذ عدد من أصحاب التك توك اعتصاما قبل ظهر اليوم الأربعاء في ساحة النجمة في صيدا، وذلك بعد حجز القوى الأمنية عدد من آلياتهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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