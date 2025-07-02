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لبنان

سلامة التقى وفد المكتب الاقليمي للانظمة الدولية للفرنكوفونية

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:48
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استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع مدير المكتب الإقليمي للأنظمة الدولية للفرنكوفونية في لبنان السفير ليفون أميرجيان على رأس وفد من المكتب يرافقهم الخبير أغوسو هونفو  لاطلاق المهمة التي يقوم بها الأخير للاطلاع على أوضاع مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC  لتقييم واقعها تمهيدا لوضع الخطط المستقبلية في إطار استراتيجية وزارة الثقافة لتنمية وتطوير وتفعيل هذه المراكز وتشجيع المطالعة العامة وخلق حراك ثقافي متميز .
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ولفت  الوزير سلامة  الى انه "آن الأوان لتطوير هذه المراكز التي اسسها بمبادرة منه  عام 2001  بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والعمل على تطويرها باعتماد الذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بالثورة التكنولوجية".

بعدها انتقل الوفد لزيارة مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في حارة حريك حيث كان في استقبالهم أعضاء من المجلس البلدي وناشطو المركز وكان عرض لواقع المركز ونشاطاته والتحديات التي يواجهها.

يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى من سلسلة زيارات لعدد من مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي   CLAC  على امتداد الأراضي اللبنانية.
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