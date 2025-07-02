سلامة التقى وفد المكتب الاقليمي للانظمة الدولية للفرنكوفونية

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استقبل في مكتبه في - مدير للأنظمة الدولية للفرنكوفونية في السفير ليفون أميرجيان على رأس وفد من المكتب يرافقهم الخبير أغوسو هونفو لاطلاق المهمة التي يقوم بها الأخير للاطلاع على أوضاع مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC لتقييم واقعها تمهيدا لوضع الخطط المستقبلية في إطار استراتيجية لتنمية وتطوير وتفعيل هذه المراكز وتشجيع المطالعة العامة وخلق حراك ثقافي متميز .ولفت الوزير سلامة الى انه "آن الأوان لتطوير هذه المراكز التي اسسها بمبادرة منه عام 2001 بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والعمل على تطويرها باعتماد وكل ما يتعلق بالثورة التكنولوجية".بعدها انتقل الوفد لزيارة مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في حارة حريك حيث كان في استقبالهم أعضاء من وناشطو المركز وكان عرض لواقع المركز ونشاطاته والتحديات التي يواجهها.يذكر أن هذه الزيارة هي الأولى من سلسلة زيارات لعدد من مراكز المطالعة والتنشيط الثقافي CLAC على امتداد الأراضي .