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لبنان

للمرة الأولى.. لوفتهانزا تسيّر رحلات شحن جوي بين فرنكفورت وبيروت

Lebanon 24
02-07-2025 | 04:20
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في خطوة لافتة لها دلالة إيجابية على الإقتصاد اللبناني وعلى تبادل حركة الشحن الجوي بين لبنان والخارج وبالعكس ،اعلنت شركة لوفتهازا الخطوط الجوية الالمانية في بيان،" بدء تسيير رحلات جوية مباشرة تعنى بحركة الشحن الجوي بين فرانكفورت وبيروت بمعدل رحلة واحدة اسبوعياَ".
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و اعلنت الشركة المذكورة  "وصول اول رحلة شحن الى لبنان يوم غد الخميس قادمة من فرانكفورت وتبلغ حمولة الطائرة الإجمالية ٢٣ طنا.
وتعتبر هذه الرحلة مؤشرا" إيجابيا" ومهما" جدا" على صعيد التبادل التجاري والإقتصادي بين لبنان وسائر الدول".

وبحسب البيان، اتى هذا القرار بعد دراسة معمقة وبناء" على التعاون والتبادل التجاري بين المانيا ولبنان منذ سنوات عديدة مما يعكس الجدوى الاقتصادية والتجارية الهامة على إنطلاق هذا الخط الجديد في حركة الشحن ".
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