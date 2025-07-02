بعد شغور دام 4 سنوات.. جورج البراكس رئيسا جديداً لنقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان

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بعد أكثر من 4 سنوات على شغور مركز النقيب ونائبه بسبب وفاتهما، انتخبت الجمعية العمومية لنقابة اصحاب محطات المحروقات في في 19 حزيران الماضي هيئة إدارية جديدة (مجلس تنفيذي) تضم 12 عضواً في خطوة أعادت الإنتظام الى العمل النقابي في القطاع بعد طول غياب.وفي هذا الإطار عقدت الهيئة الادارية الجديدة ظهر امس اجتماعها الأول في مقرها الدائم في منطقة العدلية برئاسة النقيب الجديد الدكتور سامي البركس، وحضور كامل الأعضاء: نائب النقيب فادي ابوشقرا، امين السر حسن جعفر، جورج الكيك، أمين العلاقات العامة انطوان يمين، المحاسب كميل ليون، والأعضاء المستشارين: المهندس اسعد الدبس، مالك ، سهيل الدادا، وسيم بدرالدين، عباس يونس وروكز خاطر.افتتح الرئيس الجديد للنقابة الجلسة بدعوة الاعضاء الى الوقوف إحياء لذكرى أعضاء النقابة السابقين المتوفين وفي مقدمهم النقيب السابق المرحوم سامي البراكس الذي توفي في 21 شباط 2021 ونائبه قبل ان يناقش المجتمعون المدرجة على جدول اعمال الجلسة.وشدد الرئيس في مداخلته على ان العمل في المرحلة هو للتحول بالنقابة الى مؤسسة عصرية، وناشطة تتعاطى مع شؤون القطاع وتتفاعل مع شجونه وتضمن مصالح العاملين فيه وخاصةً اصحاب كما طلب من الجميع الاستعداد لنهضة تنظيمية، ادارية وتقنية تواكب التكنولوجيا الحديثة والعهد الجديد.وبعد المناقشات التي تناولت هواجس وهموم العاملين في القطاع قرر المجتمعون اللجوء الى الخطوات المؤدية الى إحياء العمل النقابي بالتعاون والتنسيق مع النقابات الاخرى وشركات استيراد المحروقات والسلطات والوزارات والمؤسسات العامة المعنية بشؤونه ولا سيما وزارات الطاقة والإقتصاد والعمل والداخلية واللجان النيابية.