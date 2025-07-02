بيضون هنأ العاملين في الجامعة اللبنانية على حقهم القانوني في إجراء مباراة محصورة لتثبيتهم

هنأ النائب عبر صفحته على منصة"اكس"، " العاملين في على حقهم القانوني في إجراء مباراة محصورة لتثبيتهم بعد رد الطعن المقدم ضد ذلك.

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وأعرب عن أمله في أن يحمل " بشارة ثانية لإجراء مباراة مماثلة لتثبيت متعاقدي التعليم المهني وباقي المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي، وذلك بعد استيعاب الفائض من المتعاقدين".