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لبنان

بيضون هنأ العاملين في الجامعة اللبنانية على حقهم القانوني في إجراء مباراة محصورة لتثبيتهم

Lebanon 24
02-07-2025 | 04:49
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هنأ النائب أشرف بيضون عبر صفحته على منصة"اكس"، " العاملين في الجامعة اللبنانية على حقهم القانوني في إجراء مباراة محصورة لتثبيتهم بعد رد الطعن المقدم ضد ذلك.
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وأعرب عن أمله في أن يحمل الغد" بشارة ثانية لإجراء مباراة مماثلة لتثبيت متعاقدي التعليم المهني وباقي المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي، وذلك بعد استيعاب الفائض من المتعاقدين".
 
 
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