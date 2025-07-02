محامون يتقدّمون بإخبار أمام النيابة العامة البيئية في الشمال

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تقدّم عدد من المحامين الناشطين في الشأن العام، وهم: توفيق حسام المصري، سهير ، طارق معصراني، مصطفى ملحم، مايا ، سنجر، عمر الملك، عبدالوهاب خربطلي، محمد زمو، وجيهان بلشة، بإخبار أمام البيئية في ، ممثلة بالقاضي غسان ، بشأن جريمة بيئية خطيرة شهدتها مدينة يوم أمس الثلاثاء.وقد جاء في مضمون الإخبار أن طرابلس تعرّضت لمجزرة بيئية موصوفة نتيجة اندلاع حرائق متزامنة في عدد من المواقع، أبرزها مكب وادي بشنين ومحيط مخيّم البداوي، إضافة إلى حريق ضخم في منطقة كفرقاهل امتد دخانه إلى وطرابلس، فضلاً عن حرق الإطارات والنفايات في محيط سوق الأحد قرب المجرور الصحي. وقد أدت هذه الحرائق إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود والروائح السامة التي غطّت سماء المدينة وتسببت بحالات اختناق واسعة النطاق بين السكان، ولا سيما الأطفال وكبار السن والمرضى، فضلًا عن الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة التي خلّفتها.وقد استند المحامون في إخبارهم إلى أحكام القانون رقم 444/2002 (قانون حماية البيئة)، لا سيما الفصل المتعلق بحماية الهواء من الانبعاثات الملوثة والروائح المزعجة، إضافة إلى المواد العقابية التي تنصّ على ملاحقة مرتكبي الأفعال المضرّة بالبيئة، ومواد قانون إدارة النفايات رقم 80/2018، فضلًا عن أحكام اللبناني.وطالب الإخبار العامة بإجراء التحقيقات اللازمة بحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلًا أو متدخلًا أو شريكًا في هذه الأفعال، والادعاء عليهم وإنزال أشد بحقهم، مع اتخاذ التدابير العاجلة لوقف تكرار هذه البيئية التي باتت تهدّد السلامة العامة وصحة المواطنين في طرابلس.وقد استجاب الرئيس غسان باسيل فورا للإخبار واحاله الى مفرزة طرابلس القضائية لإجراء التحقيق وتوقيف الفاعلين.