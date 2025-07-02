البراكس يطلق ورشة تحديث النقابة: مواكبة التكنولوجيا وحماية مصالح القطاع

عقدت الجديدة لنقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعها الأول أمس في مقر النقابة بمنطقة العدلية، برئاسة النقيب الدكتور وحضور الأعضاء.

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استهل البراكس الجلسة بدعوة الحاضرين إلى الوقوف ، تكريمًا لأرواح أعضاء النقابة الراحلين، وفي طليعتهم النقيب السابق ونائبه ، قبل الانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال.



وفي مداخلته، أكد البراكس أن "المرحلة المقبلة تتطلب تحويل النقابة إلى مؤسسة عصرية ناشطة، تتفاعل مع قضايا القطاع وتدافع عن مصالح العاملين فيه، خصوصًا أصحاب ". ودعا الأعضاء إلى "الاستعداد لورشة تنظيمية، إدارية وتقنية شاملة، تواكب تطورات العصر والتكنولوجيا الحديثة".



وبعد نقاش مستفيض تناول هموم القطاع وتطلعات العاملين فيه، قرر المجتمعون المضي في خطوات عملية لإحياء العمل النقابي وتعزيزه، عبر التنسيق والتعاون مع النقابات الأخرى، وشركات استيراد المحروقات، والسلطات الرسمية والوزارات المعنية، لا سيما وزارات الطاقة، الاقتصاد، العمل والداخلية، إضافة إلى اللجان النيابية المختصة.