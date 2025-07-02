جرحى في حادث سير في عبرا

وقع حادث سير بين 3 سيارات في منطقة في .

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وقد حضر إلى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في ، وقدموا إسعافات ميدانية لسائقي السيارات بعد إصابتهم بجروح طفيفة.