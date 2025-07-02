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لبنان

جرحى في حادث سير في عبرا

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:46
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وقع حادث سير بين 3 سيارات في منطقة عبرا في صيدا.
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وقد حضر إلى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، وقدموا إسعافات ميدانية لسائقي السيارات بعد إصابتهم بجروح طفيفة.
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