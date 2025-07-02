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لبنان

موظفو سراي زحلة التزموا بالاضراب

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:48
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التزم موظفو سراي زحلة بقرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالاضراب لغاية الاسبوع المقبل، حيث حضروا إلى مكاتبهم من دون إجراء أي معاملات، باستثناء تلك المتعلقة بوزارة الصحة.
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