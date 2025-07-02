اعتقد أنّ إسرائيل شنّت غارة... إليكم ما حصل في بريتال

أفادت مندوبة " "، عن تفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيليّ عند أطراف بلدة في .

Advertisement

وأشارت إلى أنّ سائق "بيك اب" كان في المحلة لحظة التفجير، ففرّ هارباً بعدما اعتقد أنّ العدوّ الإسرائيليّ شنّ غارة بالقرب منه، ما استدعى توجّه فرق الإسعاف إلى المكان.