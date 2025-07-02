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لبنان

اعتقد أنّ إسرائيل شنّت غارة... إليكم ما حصل في بريتال

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن تفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيليّ عند أطراف بلدة بريتال في البقاع.
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وأشارت إلى أنّ سائق "بيك اب" كان في المحلة لحظة التفجير، ففرّ هارباً بعدما اعتقد أنّ العدوّ الإسرائيليّ شنّ غارة بالقرب منه، ما استدعى توجّه فرق الإسعاف إلى المكان.
 
 
 
 
 
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