بشأن أموال المودعين... ماذا قال وزير الماليّة بعد لقائه حاكم مصرف لبنان؟

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وقال جابر بعد لقائه حاكم : "اتفقنا على توحيد الرؤيا، وهناك دعم من رئيس المجلس والحكومة".

وأضاف أنّ "الهدف أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين".

أكّد أنّه "من الأولويات التي يجب أنّ نسير بها هي إعادة إحياء موضوع المصارف وإيجاد حلول لأموال المودعين".