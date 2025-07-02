رسامني: دعم قطري للنقل وتجهيزات المطار… ودول أخرى تتحضّر لمساعدة لبنان

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استقبل مفتي ، الشيخ ، ، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يرافقه النائب فيصل الصايغ.وعقب اللقاء، عبّر الوزير رسامني عن سروره بزيارة دار الفتوى ولقائه المفتي، قائلاً: "يشرفني زيارة هذا الصرح الوطني، ولو أنها تأخرت بسبب انشغالاتي الإدارية. كانت جلسة تعارف أولى مع سماحته، أطلعتُه خلالها على الوضع الإداري في ، وبحثنا في مختلف المستجدات والتحديات، وكذلك الفرص المتاحة أمامنا. وقد استمعت إلى رأيه في عدد من المواضيع، وستكون هذه الزيارة بداية لسلسلة لقاءات مقبلة".وفي ردّه على سؤال حول مستقبل ، قال رسامني: "أنا على قناعة بأن لبنان يتّجه نحو الأفضل، فهناك دومًا فرص يجب استغلالها ومتابعتها. لدينا الكثير من المشاريع التي يمكن إنجازها هذا العام، وبعضها بدأ يظهر للعلن، وأخرى ستتضح قريبًا. كما أن موسم الصيف واعد، ونتوقّع أن يكون ممتازًا بإذن الله".أما عن مشاريع وزارة الأشغال، أوضح رسامني: "هناك عدد من المشاريع قيد التنفيذ حاليًا، إضافة إلى خطط عمل وُضعت لسنة ولعدة سنوات مقبلة، وبعض المشاريع سيتم إنجازها هذا العام، فيما ستُستكمل أخرى في السنوات المقبلة. الأهم أن هذه الخطط ليست محصورة بوجودي في الوزارة، بل تمتد لتُشكّل خارطة طريق للوزراء الذين سيتولون المسؤولية بعدي".وفي ما يخصّ التمويل والدعم المالي للمشاريع، كشف الوزير رسامني أن "المشاريع تُنفّذ على أساس الموازنة الحالية، كما أن هناك دعمًا من لمشاريع النقل المشترك وتجهيزات في مجال الأفيونيكس، إضافة إلى استعداد عدد من الدول لتقديم المزيد من الدعم للبنان في المرحلة المقبلة".