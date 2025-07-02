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لبنان

المجلس الجديد لنقابة المستشفيات استقبل المهنئين

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:30
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 استقبل رئيس نقابة المستشفيات في لبنان البروفسور بيار يارد ونائبه النائب فادي علامة واعضاء مجلس الإدارة الجديد، المهنئين في فندق Le Key - بيروت، ومن بينهم فاعليات سياسية ودينية وطبية واجتماعية، وفود من نقابات: ألاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والممرضين والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية، اضافة الى ممثلين عن شركات الضمان والتأمين ونقابة وسطاء التأمين ومعنيين بالقطاع الصحي.
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