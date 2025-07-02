المجلس الجديد لنقابة المستشفيات استقبل المهنئين

استقبل رئيس نقابة المستشفيات في البروفسور ونائبه النائب واعضاء الجديد، المهنئين في فندق Le Key - ، ومن بينهم فاعليات سياسية ودينية وطبية واجتماعية، وفود من نقابات: ألاطباء واطباء الاسنان والمهندسين والممرضين والصيادلة والمعالجين الفيزيائيين ومستوردي المعدات والمستلزمات الطبية، اضافة الى ممثلين عن شركات الضمان والتأمين ونقابة وسطاء التأمين ومعنيين بالقطاع الصحي.

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