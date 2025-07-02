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لبنان

بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم تفاصيله

Lebanon 24
02-07-2025 | 06:33
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صدرعن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:
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تُعلن شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و 6 و7 تموز 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم: 
- إلغاء الرحلة الصباحية من عمان وإليها ME310/ME311  المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/ME313  من بعد ظهر اليوم عينه مع حقّ الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.
 
- إلغاء رحلة الظهيرة من بغداد وإليها ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/ME323  من بعد ظهر اليوم عينه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.
 
بالاضافة الى تعديل مواعيد اقلاع بعض رحلات أيام  5 و 6 و7 تموز الى نيس وجدة ولارنكا واثينا وروما كالتالي:
 
 
 
 
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