بيان جديد من طيران الشرق الأوسط... إليكم تفاصيله

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تُعلن شركـة – الخطوط الجوية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و 6 و7 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:

- إلغاء الرحلة الصباحية من وإليها ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/ME313 ظهر اليوم عينه مع حقّ الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية. صدرعن البيان التالي:تُعلن شركـة – الخطوط الجوية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و 6 و7 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:- إلغاء الرحلة الصباحية من وإليها ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/ME313 ظهر اليوم عينه مع حقّ الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

- إلغاء رحلة الظهيرة من وإليها ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/ME323 من بعد ظهر اليوم عينه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

بالاضافة الى تعديل مواعيد اقلاع بعض رحلات أيام 5 و 6 و7 تموز الى نيس وجدة ولارنكا واثينا وروما كالتالي: